Julio Libonatti | il primo oriundo  

Leggi su glieroidelcalcio

(Di lunedì 17 ottobre 2022) La storia di, iloriundo a vestire la maglia azzurra El Potrillo Nel 1921, nell’edizione in cui esordiva il Paraguay allenato da José Laguna, l’Argentina conquista la sua prima Copa América. La nazionale albiceleste vince tutte le partite, mettendo in fila Brasile (1-0), Paraguay (3-0) e Uruguay (1-0). La firma su queste tre vittorie, che valgono il trofeo, è del ventenne. È figlio di immigrati italiani, i quali, da oltre un decennio, arrivano numerosi nei porti sudamericani, direttamente dal Belpaese, con il sogno di veder concretizzate oltreoceano le promesse non mantenute in patria dopo l’Unita?. La sola Argentina ne ha accolto più di ottantamila. Il calcio, insieme al tango, è una delle maggiori occupazioni di xeneizes e papolitani, soprattutto a Rosario, il ...