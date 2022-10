Julianne Moore nella serie Mary & George di Sky | la trama tratta da una storia vera

(Di lunedì 17 ottobre 2022)sarà protagonista della, un format Sky Original e AMC Networks in otto episodi, creata da DCe basata sulla straordinariadiVilliers. Il dramma familiare debutterà su AMC, Sky Atlantic e sul servizio di streaming Now nel 2023 in Italia, oltre che nel Regno Unito e in Irlanda. L’attrice premio Oscar e premio BAFTAinterpreterà inladiVilliers, una donna che ha cresciuto e manipolato il suo bellissimo figlio,, affinché seducesse re Giacomo I ...

