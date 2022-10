Judo | all’European Cup di Malaga l’Italia colleziona nove medaglie

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 17 ottobre 2022)– Successo per la spedizione azzurraCup Senior disale sul podio e aumentastoriche. Gli Azzurrino punti preziosi per le prossime Olimpiadi. Nella prima giornata è arrivata la medaglia d’oro con Edoardo Mella nei 73 kg, due d’argento con Carmine Di Loreto nei 66 kg e Luca Rubeca nei 73 kg e due di bronzo con Luca Caggiano nei 66 kg e Carlotta Avanzato nei 57 kg. “Sono molto felice della vittoria conquistata duramente oggi. –è stato il commento di Edoardo Mella come riporta il sito ufficiale della Fijlkam– Era da tempo che non mi sentivo soddisfatto dei risultati che ottenevo, tutto dato dalle due operazioni che ho subito da un anno a questa parte. Questo non è un arrivo ma un punto di partenza. Ringrazio in primis la mia fidanzata ...