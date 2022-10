' Job creep' per 9 prof su 10 | al lavoro anche nei weekend

(Di lunedì 17 ottobre 2022) AGI - Il 90% degli insegnanti italiani svolge forme di'tossico', perché dice sempre sì alle richieste del preside o dello staff, ma arrivandospesso di propria iniziativa a caricarsi di compiti extra svolti oltre l'orario di servizio e nei fine settimana. Emerge da un sondaggio realizzato dalla rivista specializzata 'La tecnica della scuola', al quale hanno risposto 1.028 lettori (nel periodo che va dal 14 al 17 ottobre), il 92,7% dei quali docenti: tra questi, spiega una nota, il 65,6% ha dichiarato di lavorare quotidianamente più ore del dovuto e il 65,3% di svolgere attività a vario titolo per la scuolanei. La maggior parte degli insegnanti non attribuisce solo ai dirigenti i motivi degli impegni extra svolti nella propria vita privata: se è vero che un docente su tre ha ammesso di ...

Tanto che appena un docente su dieci (l'11,3%) dichiara di sentirsi consapevolmente 'vittima del'. Il lavoro 'tossico' Di quali forme di lavoro tossico si lamentano i docenti Ecco le loro ...Solo circa un docente su dieci ( 11,3% ), infatti, ha dichiarato: ' Non mi sento vittima del'. In generale, tra gli insegnanti c'è coscienza sull'invasione degli impegni extra nella propria ... Seppure con modalità differenti, quasi 9 insegnanti su 10 si sentono vittime del lavoro "tossico", che va perennemente oltre gli orari di servizio e le proprie responsabilità previste dal contratto. L ...