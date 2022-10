Jeep Avenger - L' elettrica costerà meno di 30 mila euro con gli incentivi - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 17 ottobre 2022) La produzione della nuova Suv compatta della, la, entrerà nel vivo in dicembre, nel sito di Tychy, in Polonia. Poi, verso la fine del primo trimestre dell'anno prossimo, il modello sarà pronto per il lancio commerciale. Gli ordini, però, scattano oggi, sia per le versioni 1st Edition della full electric da 156 cavalli, sia per l'1.2 turbobenzina da 100 cavalli, variante riservata al mercato italiano e a quello spagnolo. Sotto le soglie psicologiche. Il listino dell'non è ancora stato comunicato, ma per cominciare a rendere l'idea, la Casa ha fatto sapere che la versione Ev standard starà "al di sotto dei 30" includendo gligovernativi, mentre per la ricca 1st Edition, la soglia scatterà al di sotto dei 40(sempre con gli ...