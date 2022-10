Jeep Avenger - 4xe Concept | a Parigi la B-Suv è già pronta per il fuoristrada

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Accanto alla versione definitiva della, laha svelato al Salone dianche un prototipo a trazione integrale, la4xe. Si tratta di una logica evoluzione in chiave off-road della nuova B-Suv, che potrebbe trasformarsi in futuro in una versione di serie, per quanto nulla sia stato ancora ufficializzato al riguardo. Quei tocchi da. La personalizzazione ha coinvolto sia la meccanica sia il design, ma lanon ha fornito per il momento indicazioni specifiche sul powertrain nascosto sotto il vestito della show car. L'attenzione, è evidente, è tutta rivolta all'impatto estetico del modello, che in questa versione 4x4 guadagna paraurti modificati, luci a Led aggiuntive anteriori, assetto rialzato, cerchi di lega scuri con ...

