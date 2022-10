Iva Zanicchi nell’occhio del ciclone | la situazione è delicatissima | Ecco cos’è successo

Leggi su kronic

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Ivae la bufera mediatica dopo laavvenuta in diretta televisiva:cosa è accaduto Uno dei personaggi più apprezzati, diretti e sinceri è lei, Iva. Una voce straordinaria, tanto da farsi conoscere e apprezzare in tutto il mondo, considerata una delle artiste più importanti insieme a Mina, Ornella Vanoni, Orietta Berti e Milva. Nella scorsa edizione ha partecipato al noto Festival di Sanremo con il brano Voglio amarti, mentre oggi si è messa in gioco come concorrente del noto show Ballando con le stelle. Anche lei è finita nella bufera mediatica:il motivo. curiosità (foto web)Nel corso della sua meravigliosa carriera, ha fatto conoscere la sua musica in tutto il mondo tanto da calcare i palchi più importanti come ...