Agenzia askanews

Il nuovo presidente dell', Abdullatif Rashid, ha assunto oggi formalmente l'incarico, auspicando nel corso delladi insediamento che si arrivi in tempi rapidi a dare vita a un governo, dopo più di un anno dalle ...Durante ladi adesione di quattro regioni ucraine alla Russia il discorso del Presidente Putin [in ... in Vietnam negli anni '60 e '70 e le sue ultime avventure fallite in, Libia, Siria e ... Iraq, la cerimonia di insediamento del nuovo presidente Milano, 17 ott. (askanews) - Il nuovo presidente dell'Iraq, Abdullatif Rashid, ha assunto oggi formalmente l'incarico, auspicando nel corso ...Adnkronos) – Per la prima volta Iraq e Uruguay contribuiranno ai depositi del caveau artico, costruito per proteggere i semi da guerre, malattie e catastrofi. La Svalbard Global Seed Vault, situata in ...