Inter messa in vendita con Goldman e Raine Marotta | ' Situazione sopra la mia testa'

L'è statain vendita e la ricerca di un compratore partirà questa settimana attraverso Raine Group, la banca d'affari americana che ha gestito la recente cessione del Chelsea, e Goldman ......mantenere la proprietà della società nerazzurra L'potrebbe avere nel giro di alcuni mesi un nuovo proprietario. Secondo quanto scrive il "Financial Times" la società nerazzurra è statain ...L’Inter è stata messa in vendita e la ricerca di un compratore partirà questa settimana attraverso Raine Group, la banca d’affari americana che ha ...L’Inter è stata messa in vendita e la ricerca di un compratore partirà questa settimana attraverso Raine Group, la lbanca d’affari americana che ha ...