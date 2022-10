Inter | Gazzetta | “Vittoria che manda lontano la crisi”

(Di lunedì 17 ottobre 2022)- Come riporta ad oggi lala squadraha davvero messo la testa sul binario esatto per dare il massimo sempre. “Solo confronto. Ma più incontri decisivi per “girare” la stagione. Almeno due, solo nell’ultimo periodo: il primo al rientro dalle nazionali, a 10 giorni di distanza dal ko di Udine. E il secondo subito dopo la sconfitta con la Roma. Ecco cosa c’è dietro i continui riferimenti dei giocatori dell’ai colloqui tra di loro e a un ritrovato spirito. «C’è stato un confronto importante tra noi giocatori dopo quel periodo iniziale dove forse c’erano state troppe lamentele – le parole di Bastoni -. Ognuno voleva dare la colpa all’altro, invece facendo mea culpa era necessario uscire da quel momento. Nessuno remava contro, quello che mancava era il saper soffrire». ...

