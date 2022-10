Inquinamento | codice rosso per Torino | Milano e Padova Dimenticate le misure anti-traffico

(Di lunedì 17 ottobre 2022) In Italia l’emergenza smog è sempre più cronica. Nei primi dieci mesi del 2022 suona già il primo campanello d’allarme peratmosferico. E tra livelli degli inquinoff-limits,congestionato esmog insufficienti la situazione rischia di peggiorare con l’avvio della stagione autunnale-invernale. È quanto emerge dal dossier ‘Mal’aria 2022 edizione autunnale‘ di Legambiente che fa il punto, da inizio anno ai primi di ottobre 2022, sulla qualità dell’aria di 13 città italiane. Per quanto riguarda il Pm10, la soglia di 35 giorni da non superare con una media giornaliera superiore ai 50 microgrammi/metro cubo, è stata ampiamente superata con almeno una delle centraline, in 3 delle 13 città analizzate.per ...

Secolo d'Italia

