Inps | a novembre arriva il bonus da 150 euro in busta paga Chi ne ha diritto e cosa bisogna fare

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Nelladii lavoratori dipendenti con esclusione di quelli domestici con una retribuzione fino a 1.538lordi riceveranno ununa tantum di 150in via automatica per ...

Lo precisa l'in una circolare con la quale dà istruzioni su quanto previsto dal decreto - legge 23 settembre 2022, n. 14. Nel mese di2022 il credito maturato per effetto dell'......lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dell'. ... pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di2022, nell'ipotesi in cui la ...Il bonus 150 euro è in arrivo. Nella busta paga di novembre i lavoratori dipendenti con esclusione di quelli domestici con una retribuzione fino a 1.538 euro lordi riceveranno un bonus ...Nella busta paga di novembre i lavoratori dipendenti con esclusione di quelli domestici con una retribuzione fino a 1.538 euro lordi riceveranno ...