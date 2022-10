Inizia l' evacuazione Il messaggio da Kherson | cosa sta succedendo

L'addestramento degli equipaggi di elicottero deia terra, prosegue in volo e si conclude in acqua: ad Anzio con il simulatore sono preparati all'in emergenza da un elicottero in ...... grazie all'organizzata da Cospe, sono state accolte a Firenze. Il 14 settembre 2021, c'... Nel pomeriggio sicon le autrici del concorso nazionale Lingua Madre, si prosegue con la ...(LaPresse) Ecco come i Vigili del Fuoco si preparano alle emergenze. L’addestramento degli equipaggi di elicottero dei inizia a terra, prosegue ...Mentre l'Ucraina si avvicina a Kherson, la Russia inizia a evacuare i civili. Resta da vedere se questo significhi che si stanno preparando per una ritirata completa o per la battaglia.