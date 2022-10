Infortunio Immobile | c’è il messaggio dell’attaccante sull’infortunio

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Nel corso del match tra Lazio e Udinese, valido per la decima giornata di Serie A, Ciroha accusato un problema di natura muscolare, presumibilmente al flessore della coscia destra. Unche ha costretto l’attaccante dei biancocelesti al cambio. Doccia gelata per Maurizio Sarri che potrebbe fare a meno del bomber napoletano per diverso tempo.Lo ha confermato il Coordinatore dello staff medico laziale, Fabio Rodia, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “ha avuto un risentimento al bicipite femorale sinistro, ora aspetteremo le prossime ore per stabilire diagnosi e tempi di recupero. Serviranno infatti un paio di giorni per capire l’esatta evoluzione del quadro clinico. Le prime sensazioni non sono positive, ...

Ierisi è fermato pere ora la Lazio rischia di doverne fare a meno per lungo tempo. Sarri ha criticato il mercato del club, oltre che il terreno dell'Olimpico. Ha fatto capire ...Ieri, quandointorno al 30esimo s i è tolto la fascia, uscendo dal campo in lacrime , la mia fede ... Questo, però, lasciatemelo dire, arriva come un monito per i tifosi della Lazio: ...Con l'infortunio di Immobile, la Lazio si ritorva ora con un bel problema di non facile risoluzione: Sarri deve trovare un modo per sostituire il suo bomber.Immobile infortunio oggi. Brutte notizie per la Lazio di Maurizio Sarri. Alla mezzora del primo tempo della gara contro l'Udinese ...