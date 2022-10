Infortunio Dybala | c’è speranza per il Mondiale | ecco le sue condizioni

(Di lunedì 17 ottobre 2022) L’argentino questa settimana sarà sottoposto ad una nuova risonanza magnetica:ledell’attaccante Pauloha qualchedi partecipare al prossimo? Sì. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, l’argentino sarà sottoposto ad una nuova risonanza magnetica in settimana per valutare meglio i tempi di recupero. La Joya sembra avere fiducia dopo lo scorso 10 ottobre, quando era uscito dal campo dopo aver calciato un rigore in Roma-Lecce ed aver rimediato una lesione al quadricipite femorale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Tra i blucerchiati, è out per squalifica Murillo che verrà rilevato da Ferrari a centrocampo ballottaggio Leris - Sabiri. Nella Roma tegola Dybala, al suo posto ballottaggio Belotti - Abraham. Infortunio Dybala: cosa filtra sul rientro in campo dell'ex Juventus. Ecco le novità sulle condizioni dell'attaccante della Roma. Calciomercato Lazio, l'infortunio occorso ad Immobile nel primo tempo contro l'Udinese apre scenari di mercato per gennaio. Il problema accusato da Immobile al bicipite femorale rischia di tenere fuor ...