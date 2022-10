Inflazione | balzo dei generi alimentari | +10 | 9% Coldiretti | il caro-carrello peserà per 650 euro a famiglia

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Accelerano i prezzi dei beni, per la cura della casa e della persona (da +9,6% a +10,9%) e quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +7,7% a +8,4%). Lo rileva l’Istat nel diffondere i dati definitivi dei prezzi al consumo a settembre, in particolare per quelli relativi al cosiddetto ‘della spesa’ in lieve flessione rispetto alla stima preliminare in cui si segnalava +11,1%., peggio di così solo nel 1983 L’Istat commenta che “bisogna risalire ad agosto 1983 (quando fu pari a +11,0%) per trovare una crescita dei prezzi del ‘della spesa’, su base annua, superiore a quella di settembre 2022 (+10,9%)”. “Non sono, infatti, i Beni energetici a spiegare (se non per le conseguenze che la loro crescita così ampia ha innescato) la nuova accelerazione ...