Incontro tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni | il Centrodestra andrà unito alla consultazioni al Colle

Il senatore siciliano di Forza Italia Gianfranco Miccichè parla con toni ottimistici dell'Silvio Berlusconi e Giorgia ...18.10 Meloni - Berlusconi:uniti,insieme a Colle L'Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi,si legge in una nota comune, si è svolto in un clima di unità di intenti e di massima cordialità e collaborazione. Fratelli d'Italia e Forza Italia si ...ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto in via della Scrofa, a Roma, nella sede di Fdi, l’atteso incontro tra il leader di Fratelli d’Italia ...Alla fine dell’incontro tra Meloni e Berlusconi è arrivata una nota congiunta dei due leader: “Incontro cordiale, ci presenteremo uniti ...