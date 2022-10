Incidenti sul lavoro | 600 morti nel 2022 Il 22 ottobre la manifestazione a Roma | ‘Non si può morire così’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Duesulin due giorni. Sono solo le ultime duebianche in ordine di tempo, un 47enne e un 21enne, Dumitru Ciobanu e Stefano Mizzoni. Tragedie che non trovano alcuna giustificazione e per le quali i sindacati hanno deciso di scendere in piazza Santi Apostoli per protestare. Troppi i decessi che avvengono sul posto di, così tanti da indurre le rappresentanze sindacali a parlare di “Strage”. Sette dall’inizio dell’anno e due in sole 48 ore. Tutto nonostante in Prefettura si sia sottoscritto, solo il 4 agosto scorso, un protocollo per la sicurezza, che evidentemente non ha sortito effetti. E allora il 22tutti in piazza contro isul, per trovare il modo di intervenire, perché ci sia un intervento che porti alla riduzione dei ...