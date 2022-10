Incidente mortale a Ostia | arrestato il conducente dell’auto | era sotto effetto di droga

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 17 ottobre 2022). La strada è un killer efferato, e gli incidenti continuano ad essere una delle principali cause di morte nel nostro Paese, soprattutto tra i giovani. Dopo il tremendo impatto avvenuto ieri sera, intorno alle 19, a, sul lungomare Caio Duilio, all’altezza del semaforo in direzione Piazza Sirio, la ragazza che si trovava in sella al veicolo a due ruote, insieme ad un altro ragazzo di 26 anni, non ce l’ha fatta. Il, per il quale è stato disposto l’arresto nelle ultime ore, a seguito degli accertamenti tossicologici, è risultato positivo al drug test. La vittima: una 23enne americana Eppure, i medici e gli operatori sanitari hanno fatto di tutto, non hanno mollato fino alla fine, fiduciosi che il suo corpo avrebbe retto. Prima la corsa disperata in ospedale dopo il tremendo, poi tutte le ...