In uscita “Per sfiorare le nuvole” | il nuovo romanzo dell’autrice lucchese Chiara Parenti

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Dire no agli altri per dire sì a se stessi. Esce martedì 18 ottobre in tutte le librerie e negli store online il, “Perle” (Garzanti), il seguito della storia di Sole Santoro, protagonista dell’amatissimo “Per lanciarsi dalle stelle”, ora diventato un lungometraggio NETFLIX. Come si impara a dire di no agli altri senza lasciarsi divorare dai sensi di colpa? Come si scolpisce la propria vita per togliere tutto quello che ci appesantisce e ci allontana dai nostri obiettivi? A queste domande che la tormentano, la protagonista risponde con una nuova lista di cose da fare, anzi da smettere di fare, un elenco dei NO che deve imparare a dire agli altri, per iniziare finalmente a dire sì a se ...