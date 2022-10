(Di lunedì 17 ottobre 2022) Lechegran parte degli stati delladall’dell’provocato oltre 600 morti, ha detto domenica la ministra per la Gestioneemergenze Sadiya Umar Farouq. Leun disastro «enorme» per il

Il Post

Dopo mesi di piogge senza precedenti, pesanti alluvioni hanno distrutto case e campi in, ... Come è sempre successo, la priorità del Nord ricadrà sulla propria sicurezza energetica,...... poi rimpatriata, così va a trovarla, cercando di mettere in piedi "un traffico di parti di ricambio (usate) per auto (ancorausate), tra l'Italia e la" " ah, che bello, finalmente un po' ... In Nigeria più di 600 persone sono morte a causa delle gravi alluvioni che hanno colpito il paese da inizio estate