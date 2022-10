In arrivo l' ottobrata bis | occhio alle temperature estive nei prossimi giorni

Le temperature massime saliranno fino a 32 gradi al Sud con picchi di 24/25 C al Centro - Nord. È inuna sorta dibis sull'Italia anche se non riguarderà allo stesso modo tutte le regioni. Secondo ilmeteo.it, "dopo alcuni giorni dove l'autunno ha cercato disperatamente di riprendersi ...inin Italia, ecco quando - Centro Meteo Italiano Condizioni meteo in Italia Ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede un importante ...La settimana sarà caratterizzata da un aumento anomalo delle temperature che raggiungeranno picchi estivi. La ragione è l’arrivo dell’anticiclone africano in tutto il bacino del Mediterraneo ...Previsto bel tempo stabile, soleggiato e soprattutto molto caldo con punte di 25-26 gradi in città come Bologna, Ferrara, Firenze e poi ancora a Roma, Bari e Napoli ...