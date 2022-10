Ilary Blasi | l’investigatore privato tira una frecciatina all’avvocato | il drama si infittisce

Leggi su biccy

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Il settimanale Nuovo lo ha etichettato come “arruolato da” e quando il giornale è uscito e la notizia si è estesa a macchia d’olio l’avvocato della conduttrice è intervenuto per smentire. “La notizia è semplicemente falsa., infatti: non ha mai avuto rapporti con il Signor Denti; non ha mai incontrato il Signor Denti per conferirgli un incarico, non ha mai incaricato il Signor Denti, tantomeno per effettuare quanto lo stesso indica nell’intervista; non ha mai pagato 75mila euro per effettuare investigazioni sul marito”. Smentita che è andata in qualche modo ad intaccare anche il lavoro dei giornalisti del settimanale che hanno lavorato all’intervista. E ora ha smentito tutto.. pic.twitter.com/UUf0ozrcQk — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 17, ...