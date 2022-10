Il ritorno 2022 | il vuoto e la disperazione – Roma FF17

Eurosport IT

Sempre in quelle ore Mario Draghi, premier in carica per gli affari correnti dovrebbe atterrare a Roma didal suo ultimo Consiglio europeo a Bruxelles. Per curiosità statistica: la formazione ...BERTIOLO - Una donna di poco meno di 40 anni di età è rimasta ferita seriamente nel tardo pomeriggio di oggi, 17 luglio, a seguito di undi fiamma per cui ha riportato ustioni al volto e agli avambracci. La chiamata di aiuto è giunta da una abitazione del paese del Medio Friuli. Tempestivo e immediato l'... Basket, NBA 2022-23: Warriors da battere, il ritorno dei Clippers e il rebus Lakers. La preview della Western Conference