Il prossimo governo sarà all’altezza dei grandi pensatori di destra?

(Di lunedì 17 ottobre 2022) La ricostruzione anche per sommi capi del pantheon culturale di Giorgia Meloni è impresa ardua. Era apparso chiaro già alla conferenza programmatica di FdI (29 apr... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Mondo Balneare

... di giustizia e di pacificazione se, d'accordo con il Presidente Mattarella, ilpremier ... Il discorso con cui in Parlamento chiederà la fiducia al suosarebbe il momento giusto e l'......garanzie di sostenere la narrativa del. Tra i media locali ovviamente tiene banco il 'totopremier'. Il nome del sostituto dell'attuale premier Li Keqiang - il cui mandato scade il... Balneari, Sib: "Fiducia in prossimo governo per tornare a investire" C’è un’inclinazione critica diffusa tra gli intellettuali vicini a FdI perché ritengono che essa non rappresenti più un movimento volto a mutare l’ordine delle cose esistente. In realtà una “destra in ...Una trentina di giorni di stop della produzione causa razionamento dell'energia elettrica, tra dicembre e febbraio. È questo l'ordine di grandezza che troverà forma ...