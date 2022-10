Il Perugia parla con Castori per un ritorno in panchina

Non è da escludere che l'ultimo scossone porti anche ad altri cambiamenti nell'organico del, al momento ultimo della classifica di serie B con quattro punti, due in meno del Como. In ...STIMELAanche di confini ed emergenze ambientali, come le alluvioni che hanno colpito il ... 1977) Fotografo documentarista, ha studiato letteratura contemporanea presso l'Università die ...Le dimissioni di Silvio Baldini da allenatore del Perugia dopo tre sconfitte consecutive, l'ultima domenica con il Sudtirol (1-2), riportano la panchina biancorossa indietro di un mese. (ANSA) ...di Elle Biscarini«Paola Egonu è una grande giocatrice e sarà lei a decidere cosa fare. Solo una persona con problemi può dirle o scriverle certe cose pubblicamente». Lo dice a Umbria24 il perugino And ...