Il padovano Paolo Barbato investito nel piazzale della Marchioro da un furgone in retromarcia

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Tragico incidente lunedì mattina.60 anni,di Ponte San Nicolo, è statoneldell’aziendada unin. È successo a Pianiga (Venezia). L’impatto è avvenuto nel parcheggio condiviso dalla ditta Luigie dall’azienda in cui lavora il fratello di. A nulla sono valsi i soccorsi immediati. Sotto choc i familiari, e il conducente del mezzo, undi un’azienda di catering. Sul luogo sono intervenuti i tecnici dello Spisal dell’Ulss 3 Serenissima, insieme ai Carabinieri per cercare di ricostruire la vicenda e capire le esatte modalità del dramma.

Nani , solo sul palco con un tavolo e una valigia di oggetti, riesce a dar vita a 15 micro ... famoso per aver dato vita al personaggio di Ruzante, un contadinoruspante, famelico e ...... di Camisano e consigliere a Campodoro, nel. Per ora si cerca un nome in grado di mettere ... C', da una parte, il blocco che afferisce alla vice presidente regionale Elisa De Berti, a...Avrebbe compiuto 29 anni tra pochi giorni, il prossimo 26 ottobre, Paolo Figna, il motociclista originario di Piove di Sacco nel Padovano e residente a Veronetta morto venerdì in un tragico incidente ...La disfatta elettorale in Veneto inasprisce i rapporti nella Lega fra salviniani e zaiani. Nel Padovano il “vicesegretario sulla carta” denuncia una manovra ...