(Di lunedì 17 ottobre 2022) Tra circa 5 anni arriveremo al cambio al vertice della principale economia. La Cina supererà gli Stati Uniti. Nella storia questi cambi hanno sempre portato a grandi cambiamenti ad esempio nella moneta di riserva, ma anche a cambi di prospettiva economica il cuisi sta già spostando in Asia. Non è un caso che al terzo posto dopo Cina e Stati Uniti nel 2036 ci sarà l’India che nel giro di trent’anni avrà scalato 11 posizioni nell’economia. Ad essere sacrificati in questo cambio saranno anche i Paesi europei come la Germania e la Francia e la Gran Bretagna che scivoleranno in basso di una posizione, ma soprattutto l’Italia che verrà superata da Brasile, Indonesia, Russia e Corea del Sud. Un cambio così epocale purtroppo, come è sempre stato, si accompagnerà a conflitti di cui ...

Il Blog delle Stelle

... venivano da una situazione di difficoltà e con un allenatoreed esperto in panchina. Magari ... questo perché la squadra ha pressato bene, colpiù alto e perché la squadra ha reso ...Da quel momento il Barcanova alza ancor di più il, schiacciando la Nolese nella sua trequarti per lunghi tratti di partita. La squadra di Nole Canavese è però brava a far didensità ... Il nuovo baricentro mondiale Il desiderio di Kimutai (Abdoulaye Seck) ragazzo africano, di trascorrere una normale giornata in spiaggia sul litorale romano viene improvvisamente interrotto da un banale equivoco; una catena di inc ...Coma_cose, il nuovo album fuori il 4 novembre. Si chiamerà "Un meraviglioso modo di salvarsi", un invito a mettersi a nudo per capire come stare meglio con noi stessi e con gli altri.