Il nuovo baricentro mondiale

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Tra circa 5 anni arriveremo al cambio al vertice della principale economia. La Cina supererà gli Stati Uniti. Nella storia questi cambi hanno sempre portato a grandi cambiamenti ad esempio nella moneta di riserva, ma anche a cambi di prospettiva economica il cuisi sta già spostando in Asia. Non è un caso che al terzo posto dopo Cina e Stati Uniti nel 2036 ci sarà l’India che nel giro di trent’anni avrà scalato 11 posizioni nell’economia. Ad essere sacrificati in questo cambio saranno anche i Paesi europei come la Germania e la Francia e la Gran Bretagna che scivoleranno in basso di una posizione, ma soprattutto l’Italia che verrà superata da Brasile, Indonesia, Russia e Corea del Sud. Un cambio così epocale purtroppo, come è sempre stato, si accompagnerà a conflitti di cui ...