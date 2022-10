Il mistero di Sauron | la grande scommessa de Gli Anelli del Potere

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Il finale della prima stagione de Glidelha sciolto ilsull'identità di, dipingendo un nuovo ritratto dell'antagonista creato da J.R.R. Tolkien. Sviluppata come un racconto corale in cui diversi plot procedono in parallelo nella cornice della Terra di Mezzo, la prima stagione de Glidel, serie prequel della trilogia de Il Signore degli, è stata imperniata in gran parte sull'interrogativo che ha attraversato i suoi otto episodi: chi è? In sostanza J.D. Payne e Patrick McKay, la coppia di showrunner della maestosa serie fantasy prodotta da Amazon, hanno fatto leva sul canonico meccanismo del whodunit, ma con una significativa variante: a catalizzare l'attenzione del pubblico, al posto del classico ...