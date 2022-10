“Il Grande Fratello Vip è morto” | ex vincitrice del reality commenta il caso Bellavia “I casting vanno fatti da gente qualificata”

Vip : format morto oppure vivo e vegeto Cristina Plevani , la vincitrice della prima edizione italiana (del 2000 condotta dalla meravigliosa Daria Bignardi ) commenta il caso Bellavia ...Su Canale 5 una nuova puntata delche racconta le avventure dei vipponi nella Casa più spiata d'Italia, tra storie d'amore sbocciate e qualcuno che rischia la squalifica Torna in prima serata su Canale 5 il...Stasera, lunedì 17 ottobre, andrà in onda in prima serata su Canale 5 la nona puntata di Grande Fratello VIP! Il conduttore Alfonso Signorini, affiancato dalle opioniste Orietta Berti e Sonia Bruganel ...L'opinionista Sonia Bruganelli sorprende sulla sua collega Orietta Berti al Maurizio Costanzo Show. Stasera, lunedì 17 ottobre 2022, su Canale 5 andrà in onda una nuova scoppiettante puntata del Grand ...