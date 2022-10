Il giallo di Lola | sgozzata a 12 anni e ritrovata nel baule | fermata la sorella della sospettata L' ombra del traffico di organi

Ilsulla morte della piccola, ritrovata senza vita in un baule venerdì notte a Parigi, è ancora avvolto nel mistero. Per ora l'unica certezza trapelata dalle indagini è che la bambina è morta ...I genitori avevano diffuso la sua foto sui social:era scomparsa, non era tornata da scuola, la Georges - Brassens, a 200 metri da casa, "È stata vista l ultima volta alle 15:20 in compagnia di ...Il giallo sulla morte della piccola Lola, ritrovata senza vita in un baule venerdì notte a Parigi, è ancora avvolto nel mistero. Per ora ...La Francia è ancora sotto choc per il sequestro e l’omicidio della piccola Lola Daviet, 12 anni, ritrovata morta in un baule venerdì sera ...