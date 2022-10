Il gesto storico di Elnaz Rekabi | la scalatrice iraniana che gareggia senza hijab a Seul | VIDEO

È un" e che arriva in un momento particolarmente delicato per l' Iran quello dell'atleta Elnaz Rekabi. La scalatrice , in competizione in Corea del Sud , ha gareggiato senza velo ai ...L'emittente televisiva vicina all'opposizione Iran International che ha sede a Londra, ha definitoildi Elnaz Rekabi . Instagram content This content can also be viewed on the site it ...Un’atleta iraniana non ha indossato l'hijab in una competizione internazionale durante lo scorso fine settimana: si tratta della scalatrice 33enne Elnaz Rekabi, che ha gareggiato senza il velo islamic ...Un gesto, quello di Elnaz Rekabi, che giunge mentre in Iran proseguono le proteste scoppiate dopo la morte di Mahsa Amini ...