(Di lunedì 17 ottobre 2022) Ilalnelè quelloda. Secondo un’indagine realizzata da Abillion, piattaforma digitale che promuove la sostenibilità e l’alimentazione a base vegetale, al primo posto di questa speciale classifica si piazza il “alla Soia Tiramisù Variegato al Caffè” realizzato proprio dalla storica azienda ligure per un noto partner della gdo. I risultati sono stati determinati valutando oltre 15.000 recensioni di membri di 77 Paesi nele in particolare Argentina, Brasile, Canada, Germania, Italia, Messico, Spagna, Singapore, Regno Unito e Stati Uniti (la ricerca è disponibile su https://www.awards.abillion.com/best-vegan-ice-creams-). “Siamo ...

Il migliordel 2022 è prodotto da Tonitto 1939. A dirlo Abillion , piattaforma digitale che promuove la sostenibilità e l'alimentazione a base vegetale, che ha realizzato un'indagine in 77 Paesi ......senza vagliare prima d'incontrarlo che anche a Brocco97 piacessero Christopher Nolan e ilal ... I successivi sei anni, Stewart li ha passati in una fattoria dove, oltre a diventare, ha ...Il gelato vegano alla soia, tiramisù e variegato al caffè creato da Tonitto 1939 per un partner della Gdo è il migliore secondo i consumatori ...Dall’indagine realizzata in 77 Paesi è emerso come il gelato alla soia, tiramisù e variegato al caffè prodotto da Tonitto 1939 sia il più apprezzato dai vegani nel mondo ...