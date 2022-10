Il corpo senza vita di uomo di 69 anni è stato trovato nudo in auto a Roma

(Di lunedì 17 ottobre 2022) AGI - Il cadavere di undi 69riieri sera all'interno di un'vettura in viale Battista Bardanzellu, nella periferiana di San Basilio. Ilera privo di abiti. La scomparsa era stata denunciata nel pomeriggio di ieri dal familiari. Sul cadavere, secondo un primo esame del medico legale, non ci sarebbero segni di violenza. L'ipotesi è un decesso a seguito di un attacco cardiaco. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato San Basilio e la Polizia Scientifica. Indagini in corso.

AGI - Agenzia Italia

Un alpinista è precipitato per circa 300 metri dalla Ovest delle Tre Cime di Lavaredo, perdendo la vita. Complesso il recupero.