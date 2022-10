”Il Collegio” | al via la nuova stagione | viaggio nel 1958

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Iltorna con unae un doppio appuntamento (eccezionalmente per il debutto) andrà in onda martedì 18 e mercoledì 19 ottobre alle 21.20. Il, lain onda martedì 18 ottobre La classe– Photo Credits: Comunicazione: Daniele Mignardi PromopressagencyAl via la settima edizione dellade “Il” che, eccezionalmente per la settimana del debutto, raddoppia con due puntate; rispettivamente martedì 18 e mercoledì 19 ottobre su Rai2, alle ore 21,20, in prima sera. A seguire, l’appuntamento sarà ogni martedì per otto serate complessive. Il programma, realizzato in collaborazione con Banijay Italia quest’anno porta i protagonisti e gli spettatori negli ...