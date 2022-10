Il Colibrì di Francesca Archibugi vola in testa al box office italiano

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Ildibatte al boxil debutto dell'horror Halloween Kills conquistando la vetta con un esordio record. Un filmconquista la vetta del boxdel weekend, si tratta de Ildi, adattamento del romanzo omonimo di Sandro Veronesi presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2022. qui trovate la nostra recensione de Il, che vanta un cast stellare guidato da Pierfrancesco Favino, che vede tra gli altri Kasia Smutniak, Bérénice Bejo, Nanni Moretti, Laura Morante, Sergio Albelli, Benedetta Porcaroli, Fotinì Peluso e Massimo Ceccherini, primo con 804.000 euro incassati in 447 sale dopo ...

Un ottimo risultato per la pellicola diArchibugi e anche per lo stesso Festival. LEGGI - la recensione ASCOLTA - Halloween Ends in testa negli USA, ma in Italia vince Il- Box - ...Al primo posto troviamo infatti l'esordio di Ilcon Pierfrancesco Favino, diretto daArchibugi, adattamento del romanzo omonimo di Sandro Veronesi: in tre giorni ha registrato 804.