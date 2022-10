Il boss italo-brasiliano dei supermercati che vuole mandare Neymar in galera

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 17 ottobre 2022) A Barcellona è iniziato il processo a carico di, che è accusato di frode e corruzione e rischia 5 anni di carcere. Il fuoriclassedel Psg, è sotto accusa per il suo passaggio dal Santos al Barcellona nel 2013 per 57,1 milioni di euro. Secondo le accuse della DIS, la società di investimento brasiliana che all’epoca deteneva il 40% dei diritti del calciatore, le cifre del trasferimento sarebbero più alte, per il fisco spagnolo addirittura il passaggio sarebbe invece costato 107 milioni, bonus compresi. In giudizio, oltre al calciatore, sono stati citati anche i suoi genitori, i due club, gli ex presidenti Bartomeu e Rosell (Barcellona) e Rodrigues (Santos). Oltre a, davanti al tribunale di Barcellona sono comparsi Bartomeu e Rosell. I pm spagnoli dovrebbero chiedere 2 anni di reclusione per il giocatore e una ...