Il bigliettino di Berlusconi | Micciché scatena un terremoto in Forza Italia | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 ottobre 2022) A Tagadà, nel giorno del vertice in via della Scrofa a Roma tra Giorgia Meloni e Silvio, si torna a parlare deldi quest'ultimo "catturato" al Senato, quello della lista dei punti "negativi" relativi alla leader di Fratelli d'. Ilche sta facendo vacillare l'avvio di questo governo e che ha reso più che mai necessario il vertice a due. Ospite di Tiziana Panella nel programma di La7 ecco Gianfranco Miccichè, al quale la conduttrice chiede: "Quel foglietto è stato un incidente? O possiamo dirci serenamente chelo voleva far vedere?". Il forzista, però, nicchia: "Vi lascio il dubbio, io credo di saperlo ma vi lascio il dubbio. Non ho certezze, però sono orientato verso una risposta di un certo tipo", afferma. A quel punto ecco entrare in ...