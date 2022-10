Il Bayern perde Leroy Sane | strappo muscolare | salta l’Inter

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Si fermaSané in casa. Il 26enne attaccante tedesco, di origini senegalesi, si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato unonella parte posteriore della coscia sinistra, riportato durante la vittoria casalinga per 5-0 contro il Friburgo di ieri sera. Ad annunciarlo lo stesso club bavarese, che però non specifica la durata dello stop, che secondo ‘Bild’ dovrebbe essere di almeno tre settimane. L’attaccante salterà gli impegni in Champions League contro Barcellona e Inter. Non dovrebbero essere in dubbio invece i Mondiali. Un’assenza pesante per Nagelsmann:fin qui in stagione ha messo a segno già 10 reti, impreziosite da 6 assist. SportFace.