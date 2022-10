“Ignazio Moser ha mentito” | parla il papà di Antonella Fiordelisi | la verità sul flirt prima del GF Vip

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Ildi, intervistato tra le pagine del settimanale DiPiù,della storia d’amore (molto breve) che ha avuto la figlia connel 2017, svelando che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe. Ildiattacca: “Ha” Stefanoha ribadito che la figlia,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Il papà di Antonella Fiordelisi , intervistato tra le pagine del settimanale DiPiù , parla della storia d'amore (molto breve) che ha avuto la figlia connel 2017, svelando che l'ex concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe mentito. Il papà di Antonella Fiordelisi attacca: "Ha mentito" Stefano Fiordelisi ha ribadito che la ...Non soltanto Francesco Chiofalo e Stefano De Martino , Antonella Fiordelisi ha avuto anche un flirt con. A fare delle precisazioni sulla relazione tra la ragazza e il compagno di Cecilia Rodriguez è arrivato il padre di Antonella. L'uomo in un'intervista rilasciata a Di Più ha dichiarato ...Articolo completo: GF VIP 7, Antonella Fiordelisi, retroscena sui flirt con Stefano De Martino e Ignazio Moser: “Hanno mentito” dal blog TvDaily.it. Leggi l’articolo su TvDaily.it Il signor Stefano, p ...Stefano Fiordelisi, padre della bella ex schermitrice milanese tra i protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip, fa chiarezza su alcune relazioni della figlia. La verità su Ignazio Mo ...