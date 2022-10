I tifosi del City intonano cori su Hillsborough | la madre di una vittima chiede di incontrare Guardiola

L'ex presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha scelto la partita contro la Roma - la sua squadracuore - per il suo ritorno al Ferraris di Genova. ...Queste le parolecapitano della Roma: PELLEGRINI A DAZN "Pesava come un rigore da segnare. Non ... Dove può arrivare la Roma "Per essere onesto con iil più possibile, perché se lo meritano, ...L'Inter è in vendita. Suning avrebbe dato mandato a Goldman Sachs e Raine di trovare acquirenti interessati all'acquisto del pacchetto di maggioranza del club ...Saranno duecento i tifosi che domani sera - fischio d'inizio alle 21 - seguiranno la Turris al Viviani, in occasione del turno infrasettimanale di campionato contro il Potenza, seconda ...