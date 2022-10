“I politici Ue sono complici di chi ci vuole islamizzare”

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Daniel Pipes direttore del Council on Foreign Relations, fondatore del Middle East Forum, ha ricoperto posti di responsabilità nell’ammirazione di Bush figlio. Giornalista, scrittore, politologo e docente universitario statunitense, è specializzato in politica internazionale e antiterrorismo. “L’ondata di profughi ucraini ha rivelato come nessun altro evento dalla Seconda guerra mondiale che l’Occidente è il rifugio naturale per le sue stesse popolazioni, e non per quelle del mondo intero”, ha scritto a luglio scorso sull’American Spectator. Professore, dal 24 febbraio circa 5,3 milioni di rifugiati ucrainiarrivati in Ue senza che la cosa creasse troppi problemi. Al contrario, l’Europa è entrata in crisi con l’arrivo di poco più di un milione di siriani, iracheni, e altri non europei, tra 2015 e 2016. Com’è possibile? I migranti del 2015-16 provenivano da paesi ...