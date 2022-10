I Pinguini Tattici Nucleari negli stadi | a San Siro evento live l' 11 luglio del 2023

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Isbarcano, per la prima volta dall'inizio della loro fortunata carriera. Dopo un tour sold out tra palazzetti, festival e arene estive, la band che ha colorato l'...

Nucleari sbarcano negli stadi, per la prima volta dall'inizio della loro fortunata carriera. Dopo un tour sold out tra palazzetti, festival e arene estive, la band che ha colorato l'...Nucleari annunciano il loro primo concerto in uno stadio, dopo oltre due anni di numeri da ...I Pinguini Tattici Nucleari si esibiranno a San Siro. La notizia era stata anticipata nei giorni scorsi da un post Instagram della band, con un anagramma, ma la conferma -con la data ufficiale- è ...I Pinguini Tattici Nucleari suoneranno a San Siro, nella "Scala del calcio", l'11 luglio del 2023. E' il loro esordio negli stadi.