I Pinguini Tattici Nucleari a San Siro | 30 000 biglietti venduti in poche ore

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Iin concerto allo Stadio San, 30.000inore San, Milano, 11.07.2023:ecco la data in cui i, che da oltre due anni collezionano numeri da record – dalla permanenza ai primi posti di tutte le classifiche Airplay e di ascolti al sempre crescente numero di certificazioni FIMI/Gfk – accenderanno finalmente la Scala del calcio, dopo un tour completamente sold out tra palazzetti, festival e arene estive, certificato Platino dalla SIAE per le oltre 300.000 presenze. Il celebre prato dello stadio di Sanè il luogo perfetto per consacrare il percorso dei...

San Siro, Milano, 11.07.2023: ecco la data in cui iNucleari, che da oltre due anni collezionano numeri da record - dalla permanenza ai primi posti di tutte le classifiche Airplay e di ascolti al sempre crescente numero di ...Nucleari , che hanno annunciato il loro primo concerto a San Siro, a poco più di 40 chilometri dalla loro Bergamo, pubblicando una foto che ritrae Riccardo Zanotti e soci insieme ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...San Siro, Milano, 11.07.2023: ecco la data in cui i Pinguini Tattici Nucleari accenderanno alla 'Scala del calcio', dopo un tour sold out tra palazzetti, festival e arene estivecon oltre 300.000 prese ...