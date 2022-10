I Maneskin a Che Tempo Che Fa | “La musica è ciclica | ci siamo trovati al momento giusto…” Poi l’aneddoto | “Ecco cosa abbiamo mangiato a casa di Chris Martin”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Dopo aver conquistato le classifiche e i palcoscenici di tutto il mondo, isono tornati in tv, ospiti di Fabio Fazio a Cheche fa. L’occasione è il nuovo brano, il più ascoltato al mondo, “The Loneliest”, ma anche l’annuncio delle date estive in Italia. Dopo la loro esibizione sul palco dell’Eurovision Song Contest a Torino e dopo lo show al Circo Massimo di Roma, la band più amata al mondo sarà in concerto il 20 luglio allo Stadio Olimpico di Roma e il 24 luglio allo stadio di San Siro a Milano. Una notizia a sorpresa annunciata nel salotto più importante della domenica sera targata Rai. “Seduti sul divano a Cheche fa” (come ha detto Damiano rivolgendosi alla mamma che lo seguiva da) il leader del gruppo insieme a Victoria, Thomas ed Ethan hanno raccontato aneddoti, vita, successo. “Le cose ...