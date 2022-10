I magistrati avvisano il futuro governo | Pronti alla contestazione

(Di lunedì 17 ottobre 2022) L’Associazione nazionalelancia un messaggio chiaro al: nessuno tocchi la giustizia, anzi, la magistratura. Nel corso del suo 35esimo congresso nazionale, svoltosi lo scorso fine settimana a Roma, il sindacato delle toghe ha inviato vari avvertimenti al prossimo premier e al prossimo ministro della Giustizia (Carlo Nordio?). Venerdì,presenza del capo dello stato, Sergio Mattarella, il presidente dell’associazione Giuseppe Santalucia ha espresso la “speranza che sia finalmente messa da canto la pulsione, che in questi recenti anni abbiamo visto invece ravvivata, di poter mettere in riga l’ordine giudiziario, profittando delle difficoltà e del calo di credibilità”. Poi Santalucia è tornato a criticare la riforma Cartabia dell’ordinamento giudiziario, approvata a settembre, auspicando che, ...

