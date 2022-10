I figli di Berlusconi e i veleni su Fascina. Quel precedente della Pascale nel 2016

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Idi Silviosono intervenuti direttamente dopo la debacle del padre al Senato per riportarlo a più miti consigli e spingerlo alla pace con Giorgia Meloni. E nel mirinoprole - di Maria e Pier Silvio, soprattutto - ci sarebbero i falchi di Forza Italia. Licia Ronzulli, innanzitutto, Ma anche la compagna Marta. E' un retroscena bombalo vergato su Repubblica. Perché getta uno squarcio sulla possibile spaccatura in seno agli affetti più grandi di. Il giornalista Filippo Ceccarelli ricorda che da questo punto di vista c'è un. Risale al. Quando unspremuto dall'ennesima campagna elettorale ebbe una serie di problemi al cuore e fu costretto a subire un'operazione ...

Le colombe invece, vedi A ntonio Tajani ma nelle ultime ore si sarebbero aggiunti anche i duemaggiori di Silvio, Marina e Piersilvio, vorrebbero siglare la pace al più presto nella ...'Nella trattativa per la formazione del governo entrano in campo idi, cioè i proprietari di Mediaset - ha notato Enrico Borghi - . Di cosa parlano con Meloni Del futuro dell'...I figli di Silvio Berlusconi sono intervenuti direttamente dopo la debacle del padre al Senato per riportarlo a più miti consigli e spingerlo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...