Libero Tv

Andrea Di Vico di:"è una proptech italiana che effettua valutazioni immobiliari evolute. Siamo nati nel 2020 a Campobasso e nel 2022 siamo entrati nel mercato real estate bancario ...Andrea Di Vico di: 'è una proptech italiana che effettua valutazioni immobiliari evolute. Siamo nati nel 2020 a Campobasso e nel 2022 siamo entrati nel mercato real estate ... HousePlus, l'IA al servizio del mercato immobiliare Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...