Honor 80 Pro+ con fotocamera da 200MP | il prossimo camera-phone

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Entro la fine del 2022 debutterà in Cina, e poi successivamente anche a livello internazionale, il nuovo super smartdi gamma premium80, dotato di unaposteriore da bene di una ricarica ultra rapida da 100W. Si tratta di un device top di gamma che va ad aggregarsi insieme ad altri modelli della linea top come ad esempio il Samsung Galaxy S23 Ultra, allo Xiaomi 12T Pro oppure il Motorola Edge 30 Ultra. Dunque, oltre alla famiglia Magic, verrà proposta anche la serie 80 per tutti gli utenti che vorranno avere tra le proprie mani un prodotto pregevole anche, e soprattutto, dal punto di vista fotografico. Adesso andiamo a scoprire insieme quali sono le specifiche tecniche, in via ufficiosa, del nuovo dispositivo dell’azienda cinese. Il nuovo ...